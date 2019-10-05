Российский боец смешанного стиля Андрей Корешков уступил американцу Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229. Поединок состоялся в полусредней весовой категории и прошел в Темекуле в США.

Бой длился три раунда. За это время оба бойца побывали в нокдаунах. За Корешковым остался первый раунд, который он взял уверенно. Затем во втором раунде он был близок к поражения нокаутом, но ему удалось устоять. По итогу боя мнения судей разделились. Два рефери отдали победу Ларкину со счетом 29-28.

Так Андрей Корешков проиграл четвертый бой при 22 победах. У Ларкина, в свою очередь, 21 победа и семь поражений.

Ранее другой российский боец Александр Токов нокаутировал представителя Армении Грачо Дарпиняном.