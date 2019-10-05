Российский прыгун в высоту Михаил Акименко завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре. Другой российский прыгун Илья Иванюк стал бронзовым призером.

Российские легкоатлеты продемонстрировали одинаковый результат, прыгнув на 2,35 метра. Акименко обошел Иванюка по попыткам. Чемпионом стал представитель Катара Мутаз Эсса Баршим, показавший лучший результат осени — 2,37 метра.

У Акименко это первая медаль на чемпионатах мира, 26-летний Иванюк ранее был бронзовым призером на чемпионате Европы-2018.

Напомним, в в женских соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира в Дохе выиграла россиянка Мария Ласицкене.

Легкоатлеты из России выступают на чемпионате мира в Катаре в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Отметим, что президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин назвал медалистов Иванюка и Акименко героями.