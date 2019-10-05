Свой дебютный матч в НХЛ провел российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов. В игре против «Нью-Йорк Айлендерс голкипер отразили 25 бросков из 26. А его команда победила со счетом 2:1 на арене «Нассау Колизеум».

У «Вашингтона» отличились Якуб Врана и Ти Джей Ошиб. За «Айлендерс» забил защитник Девон Тейвз. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов обошлись без набранных очков. Форвард Евгений Кузнецов не играл в матчей из-за продолжающейся дисквалификации. Отметим, что ворота «Айлендерс» защищал другой российский вратарь Семен Варламов, отразивший 26 бросков из 28.

Евгению Кузнецову остается пропустить один матч «Вашингтона», после чего его дисквалификация закончится.