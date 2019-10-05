Российская теннисистка Светлана Кузнецова объявила о том, запускает онлайн-сервис психологической помощи. В данный момент спортсменка объявила конкурс на самое креативное название для своей платформы профессиональных психологический онлайн-консультаций.

Как пишет Кузнецова, мы живем в быстрое и очень сложное время. Информации много, эмоций и решений много — все летит с небывалой скоростью. По мнению Кузнецовой, мы не успеваем со всем справиться, нервничаем и стрессуем.

«Нужна помощь — помощь профессионалов. Я не боюсь слов «психология» или «психолог». И хочу, чтобы не боялись и Вы! Мы с командой потрясающих психологов запускаем новый проект — платформу профессиональных психологических консультаций онлайн», — написала Кузнецова.

Ранее 56-я ракетка мира вылетела в первом круге турнира в Пекине. 34-летняя победительница двух турниров «Большого шлеам» недавно возобновила карьеру после продолжительного перерыва.