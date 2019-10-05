В японской Сайтаме состоялся ежегодный турнир по фигурному катанию Japan Open. Представители женского одиночного катания показали свои произвольные программы. По их итогам, россиянки Трусова и Загитова оказались выше всех.

На турнире победила россиянка Александра Трусова, работающая в группе тренера Этери Тутберидзе. Недавняя юниорка показала 160, 53 балла.

Олимпийская чемпионка Пхенчана-2918 Алина Загитова каталась в новом платье и набрала 154, 41 балла. Это второй результат для фигуристки, открывавшей для себя сезон фигурного катания.

Третьей стала чемпионка Гран-при — 2019 японка Рика Кихира.

Напомним, Алина Загитова и Александра Трусова в пятинцу провели совместную тренировку в Японии.

Japan Open. Произвольная программа.

1. Александра Трусова (Россия) — 160,53

2. Алина Загитова (Россия) — 154,41

3. Рика Кихира (Япония) — 144,76