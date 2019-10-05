Сборная России по волейболу. Фото со страницы ВКонтакте russiamensvolley

Сборная России по волейболу. Фото со страницы ВКонтакте russiamensvolley

Мужская сборная России по волейболу в одну калитку уступила команде Бразилии на проходящем в Японии Кубке мира. Подопечные Туомаса Саммельвуо проиграли Бразилии все три сета — 16:25, 22:25, 22:25.

В третьей партии, казалось, россияне навязали борьбу, поведя с разнице в четыре очка. Однако в концовке игра россиянам не удалась — бразильцы были безупречны.

Таким образом, сборная России потерпела второе поражение подряд на Кубке мира. В пятницу россияне уступили Австралии со счетом 3:2.

В воскресенье, 6 октября, российская сборная сыграет в Нагано с Египтом. Затем команда отправится в Хиросиму, где сыграет с Польшей, Японией и Италией.

Напомним, ранее сборная России выступила на чемпионате Европы, где дошла лишь до четвертьфинала.