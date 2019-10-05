Российская фигуристка Александра Трусова в ходе произвольной программы на соревнованиях Japan Open выполнила четыре четверных прыжка. Недавняя юниорка прыгнула сальхов, лутц, тулуп в каскаде с тройным тулупом и тулуп в каскаде с тройным сальховом.

По итогам произвольной программу Трусова опередила Рики Кихиру и Алину Загитову, одержав победу на турнире. Загитова Трусова обошла более чем на пять баллов. Обе россиянки стали победительницами турнира в составе команды Европы.

Для 15-летней Трусовой этот турнир оказался вторым на взрослом уровне. На дебютных взрослых соревнованиях в Братиславе (Словакия) Александра сделала три четверных прыжка, побив два мировых рекорда Алины Загитовой.

Ранее Трусова уже отмечала, что, может, будет прыгать четыре четверных прыжка на соревнованиях.