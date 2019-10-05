Серебряные призеры чемпионата мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями международного турнира Shanghai Trophy.

Накануне Синицина и Кацалапов выиграли ритмический танец, поэтому в субботу катались под последним номером. В Китае российский дуэт показал самые высокие баллы в произвольном танце, набрав 126,77 балла. По сумме ритмического и произвольного танца результат Синициной и Кацалапова составил 213,54 балла.

Серебро досталось дуэту из Великобритании Лайла Фир/Льюис Гибсон (193,80). Бронзовыми призерами оказались танцоры из Польши Наталья Калишек/Максим Сподырев (178,59).

Ранее Евгения Медведева победила в соревновании женщин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми в парном катании.