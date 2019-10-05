Олимпийская чемпиона Алина Загитовая явила миру свое новое платье для произвольной программы. В этом платье она выступила на турнире Japan Open 2019, представ в образе «Клеопатры».

Турнир в Сайтаме завершился победой сборной Европы, которую представляли Александра Трусова и Алина Загитова. Загитова заняла второе место, набрав 154,41 балла. Выиграла произвольную программу Трусова, опередив Загитова более чем на пять баллов.

Напомним, на турнире Japan Open 2019 выступили три команды — Европы, Америки и Японии. В каждой — двое мужчин и двое женщин. Фигуристы показали только одну произвольную программу. В составе к Алине Загитовой и Александры Трусовой вошли Хавьер Фернандес и Денис Васильев.