Форвард Антон Бурдасов заключил контракт со СКА. Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, соглашение с нападающим будет действовать до 30 апреля 2020 года.

Напомним, что ранее Бурдасов уже выступал за СКА. Придя в команду в 2012 году из челябинского «Трактора», он провел в СКА три сезона и был обменен на Сергея Широкова в «Авангард». Вместе со СКА Бурдасов выиграл Кубок Гагарина в 2015 год. В составе СКА нападающий провел 186 матчей и набрал 79 очков (34+45).

Ранее Бурдасов пытался пробиться в НХЛ — заключил пробный контракт с «Эдмонтоном», но не сумел закрепиться в составе по итогам тренировочного лагеря.

Прошлый сезон 28-летний Бурдасов провел в «Салавате Юлаеве». За уфимский клуб хоккеист отыграл 50 матчей и набрал 31 очков (19+12). В плей-офф форвард провел два матча, в которых заработал показатель полезности «-2».