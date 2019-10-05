В СМИ появилась информация о зарплате в СКА нападающего Антона Бурдасова. По информации «Чемпионата», форвард получит за ближайший сезон 30 млн рублей. Напомним, Бурдасов заключил контракт со СКА до 30 апреля 2020 года.

Ранее россиянин пытался заиграть в НХЛ. Бурдасов отработал тренировочные лагеря в составе «Эдмонтона», но не смог пробиться в состав.

Бурдасов принял решение вернуться в КХЛ, подписал контракт со СКА на один сезон. Ранее форвард уже выступал за армейцев — с 2012 по 2015 годы.

В прошлом сезоне 28-летний Бурдасов провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко.