Российский фигурист Александр Самарин завершил международный турнир Shanghai Trophy в Китае на втором месте. Серебряный призер чемпионата Европы 2019 победно завершил произвольную программу.

Серебряный призер чемпионата Европы 2019 показал результат в произвольной 161,70 балла, но в итоговой таблице участников стал вторым (246,36). Первым оказался итальянец Маттео Риццо с 248,53 баллами в сумме. Бронза досталась фигуристу из Китая Цзинь Бояна (232,17).

Накануне Александр Самарин стал вторым в короткой программе. Свою короткую программу на турнире Самарин исполнил с падением. В начале фигурист спас четверной лутц, сумев приземлить прыжок, однако затем сорвал каскад, упав с четверного флипа. За прокат Самарину поставили 84,66 балла.