Центровой БК «Зенит» Густаво Айон получил перелом носа в игре первого тура Евролиги с берлинской «Альбой». В первой половине матча мексиканский центровой получил удар локтем в лицо, находясь под кольцом. Новичок покинул площадку с разбитым носом и больше участие в игре не принимал. В его активе к тому времени было четыре очка.

«Зенит», напомним, уступил в первом матче в своей истории в рамках Евролиге. Подопечные Плазы проиграли «Альбе» со счетом 65:85. В составе «Зенита» самым результативным игроком стал Уилл Томас, набравший 14 очков и сделавший 8 подборов.

«Зенит» получил «уайлд-кард» от организаторов Евролиги прошедшим летом. В следующем туре Евролиги «Зенит» встретится с «Барселоной». Матч пройдет 11 октября на СИБУР Арене.