Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева подвела итоги победы на турнире Shanghai Trophy в Китае. Медведева по сумме двух программ собрала 119,62 балла и заняла первое место. В произвольной программе Медведева допустила несколько ошибок

По словам Медведевой, перед турниром она была больна и хотела сняться. В конце концов, вместе с командой решила приехать в Китай и не жалеет — это был хороший опыт.

«Чувствую себя плохо. Это не тот прокат, который я хотела показать», — приводит слова Медведевой Figure Skating Tube.

Также Медведева отметила, что уже не маленький ребенок. Многие скучают по ней из 2015 и 2016 годов. Но, по словам фигуристки, сейчас 2019 — она становится старше. Медведева отметила, что любой возраст невероятный и прекрасный. Она чувствует себя уже не маленькой девочкой, а молодой девушкой.

Я уже не маленький ребенок. Многие люди, фанаты скучают по мне из 2015, 2016 годов. Но сейчас 2019. Я расту, становлюсь старше. Это нормальный процесс. На каждом году жизни были особенные моменты. Любой возраст — невероятный и прекрасный. Я уже не маленькая девочка, я молодая девушка, и это круто.