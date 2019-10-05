«Ахмат» в первом матче под руководством нового главного тренера Игоря Шалимова обыграл «Уфу». Гостевая встреча в рамках 12-го тура РПЛ завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Грозного.

Единственный мяч случился после ошибки вратаря Александра Беленова. Гол забил венесуэльский защитник «Ахмата» Анхель Уилкер. Забитый мяч стал первым для Уилкера в сезоне.

Набрав три очка, «Ахмат» вышел на 11-е место в таблице, покинув зону вылета. «Уфа» осталась на шестом месте.

«Ахмат», который ранее возглавлял Рашид Рахимов, не побеждал в чемпионате России с 5 августа. Серия без побед грозненского клуба составила 7 игр.