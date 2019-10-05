Главный тренер петербургского «Зенита» Джоан Плаза посетовал на ситуацию с большим количеством травмированных в команде. Ранее на три недели выбыл Антон Пушков. А в поединке с «Альбой» сломали нос Густаво Айону и травму ноги получил Андрей Зубков

Плаза отметил, что не использует в качестве оправдания поражения от «Альбы» травмы — команда сыграла хуже не из-за них. Плаза ожидает, что команде придется трудно, поскольку «Зенит» играет против «легких» команд ЦСКА и «Барселоны».

«Посмотрим, может, моим помощникам придется поиграть несколько минут. Это жизнь, я не хочу жаловаться на травмы — эти ситуации касаются большинства команд. Конечно, для нас, как для новой команды в этом турнире это еще тяжелее», — цитирует Плазу Eurohoops.

Напомним, Плаза вместе с «Зенитом» провел второй матч в сезоне. В дебютной игре в Евролиге команда уступила «Альбе» со счетом 65:85.