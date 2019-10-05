Новым главным тренером московского «Спартака» станет немецкий специалист Доменико Тедеско. По информации «Чемпионата», в воскресенье, 6 октября, он должен прилететь в Москву. Подписание нового соглашения со «Спартаком» состоится на следующий день в понедельник.

Тедеско сменит на посту наставника «Спартака» Олега Кононова, который на минувшей неделе был отправлен в отставку. В воскресенье «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром», руководить командой будет исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

Тедеско — молодой, 34-летний, тренер. С 2017 по 2019 годы он возглавлял «Шальке-04». Под его руководством команда в первый же сезон заняла второе место в Бундеслиге. В марте этого года Тедеско был уволен из немецкого клуба после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» со счетом 0:7.

«Спартак» с 14 очками занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.