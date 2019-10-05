Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила принесла извинения за жесткую критику главного тренера команды Виктора Гончаренко. Этому оа посвятила пост в «Фейсбуке».

В нем Дюкова внесла ясность по поводу ситуации, которая была подхвачена и раздута всеми СМИ. По словам супруги, ей очень стыдно, что это произошло. То, что она позволила себе поддаться провокации, вступив в переписку с человеком, которого даже не знает. За то, что позволила себя неподобающе комментировать ситуацию вокруг клуба, болельщиком которого является уже более 25 лет. Ставить под сомнение достижения главного тренера. Такое поведение она объяснила женскими эмоциями на фоне неудачи в Лиге Европы.

«Все мы люди и склонны совершать ошибки. Хочу извиниться перед Виктором Михайловичем, моим мужем и руководством футбольного клуба ЦСКА за сложившуюся ситуацию. Я не хотела никому навредить», — написала Дюкова на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, ЦСКА проиграл второй матч подряд в Лиге Европы, уступив «Эспаньолу» со счетом 0:2.