Молодежный состав «Зенита» уступил «Ахмату в 12-м туре молодежного первенства. Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

По ходу матча петербуржцы дважды уступали в счете, но с помощью голов Вадима Симутенкова и Романа Ногтева сравнивали счет. «Урал» забил победный мяч на 89-й минуте — отличился Сергей Кротов.

Встреча проходила в день рождения главного тренера команды Константина Зырянова — бывшему полузащитнику «Зенита» и сборной России исполнилось 42 года. Подопечные вместо победы подарили галстук.

Уступив «Уралу», «Зенит» с двадцатью очками занимает шестое место в турнирной таблицы.

Следующую встречу «Зенит-М» проведет на своем поле против молодежного состава «Ростова 18 октября.