Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов на Synergy Global Forum рассказал о том, собирается ли он проводить реванш с Конором Макгрегором.

По словам Хабиба, бой с Конором — пройденный этап. Но возможно для расширения его «сельскохозяйственных» проектор он бы подрался с Конором на «Газпром Арене», заработав деньги.

«Рекорд UFC – 56 тысяч зрителей. Мы можем побить рекорд на «Газпром-Арене». «Лужники» ведь это не крытая арена – для UFC не подойдет. Я был уже в Петербурге на стадионе, когда здесь играли ЦСКА и СКА», — сказал Хабиб.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор проводили свой бой за титул чемпиона UFC год назад. Тогда победил Хабиб, произведя удушающий прием в челюсть.