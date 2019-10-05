Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сравнил соперничество теннисистов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля с противостоянием одноклубника Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

По словам итальянского вратаря, Федерер — это безграничный класс, а Надаль — упорство, пот и в то же время талант, без которого испанец бы не выиграл столько турниров Большого шлема.

Буффон считает, что упорная работа Надаля и постоянное стремление к самосовершенствованию позволили ему встать на одну ступеньку с самым талантливым теннисистом в истории.

Приводя сравнения, Буффон отметил, что для него очевидно и заставляет улыбаться сходство двух теннисистов с лучшими футболистами мира.

«Лео Месси – это Федерер, а Криштиану Роналду похож на Надаля», – приводит слова Буффона Sportweek.

Ранее голкипер «Ювентуса» рассказал о том, почему он все еще играет в футбол и к чему стремится в своей карьере.