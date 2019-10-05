Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в финал турнира, который проходит в Пекине. Девятая ракетка планеты в полуфинале уступил австрийцу Доминику Тиму, находящемуся на пятом месте в рейтинге ATP. Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 5:7.

В решающем матча турнира в Китае Тим сыграет либо с греком Стефаносом Циципасом, либо с немцем Александром Зверевым.

Напомним, что в парном разряде Хачанов и его соотечественник Андрей Рублёв проиграли на стадии полуфинала, уступив поляку Лукашу Куботу и бразильцу Марсело Мело.

Призовой фонд турнира в Пекине в мужском одиночном разряде составляет 3 миллиона 666 тысяч долларов.