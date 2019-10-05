Петербургский «Зенит» отправился в Екатеринбург, где проведет матч двенадцатого тура с «Уралом».

Фотографию из аэропорта опубликовала пресс-служба команды в «Твиттере».

Матч между «Зенитом» и «Уралом» состоится завтра, 6 октября, на стадионе «Екатеринбург Арена», стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 11:30 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» занимает пятую строчку турнирной таблицы, имея столько же очков, сколько «Локомоти», «Ростов» и «Краснодар» — 23. «Урал» располагается на восьмом месте с 14 набранными очками после одиннадцати матчей. Возглавляет чемпионат московский ЦСКА с 25 очками.

В предыдущем туре «Зенит» уступил «Локомотиву», «Урал» разгромно проиграл ЦСКА.

Матч в режиме реального времени можно будет посмотреть здесь.