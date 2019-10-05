Бывшая финская фигуристка Киира Корпи рассказала, с кем из спортсменов поддерживает дружеские отношения и как относится к двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой.

Экс-фигуристка сообщила, что в основном общается с финскими спортсменами, но поддерживает контакт и с иностранцами — например, Валентиной Маркеи, Мэрил Дэвис и Томашем Вернером. «Кстати, общалась с вашей звездой Женей Медведевой. Она чудесная, яркая и открытая миру девочка, со всеми держится на равных, это очень располагает», — заявила Корпи, слова которой приводит «Матч ТВ».

Напомним, Медведева начала нынешний сезон с выступления на двух турнирах: она стала второй на Autumn Classic и выиграла коммерческие соревнования в Шанхае. Однако выступление в Китае получилось неудачным: фигуристка плохо исполнила произвольную программу, осталась без двух каскадов и вращения, а также допустила ошибки на сольных прыжках.