Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку.

Как сообщает журналист Александр Боярский в своем телеграм-канале, руководство клуба удовлетворило просьбу специалиста. Официального подтверждения этой информации ещё не было.

Напомним, после поражения в матче двенадцатого тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» опустилось в зону вылета турнирной таблицы. Москвичи встречались с «Оренбургом» и уступили со счётом 0:2.

«Динамо» располагается на 15-м месте и имеет 10 очков после двенадцати сыгранных матчей. Это поражение стало для «бело-голубых» третьим подряд в рамках чемпионата России. Ранее подопечные Хохлова проиграли «Сочи» и «Ростову». Если учитывать результаты Кубка России, то на счету «Динамо» четыре поражения кряду — в 1/8 финала игроки столичного клуба уступили «Лучу» со счётом 0:1.

Хохлов возглавляет команду с 2017 года, в прошлом сезоне «Динамо» стало 12-м по итогам чемпионата.