«Динамо» официально объявило об отставке Хохлова

Московское «Динамо» официально объявило об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды. Сегодня «бело-голубые» проиграли «Оренбургу» и потерпели третье подряд поражение в чемпионате России.

«После матча 12 тура РПЛ «Оренбург» — «Динамо» главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера», — гласит сообщение пресс-службы столичного клуба.

После поражения в матче двенадцатого тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» опустилось в зону вылета турнирной таблицы. Москвичи уступили «Оренбургу» со счётом 0:2. «Динамо» располагается на 15-м месте и имеет 10 очков после двенадцати сыгранных матчей.