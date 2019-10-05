Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов, в сентябре покинувший свою должность, может стать новым наставником «Динамо» вместо Дмитрия Хохлова, который сегодня, 5 октября, подал прошение об отставке. Руководство клуба удовлетворило просьбу специалиста.

«Кононов — один из кандидатов на место главного тренера «Динамо», — сообщил журналист Олег Кононов в своем телеграм-канале.

Напомним, оба тренера покинули свои должности после поражения от «Оренбурга». Сегодня, 5 октября, «Динамо» на выезде уступило со счётом 0:2 и опустилось в зону вылета турнирной таблицы. Для «бело-голубых» это поражение стало четвертым подряд в национальных турнирах и третьим кряду в чемпионате России. Ранее «Динамо» уступило «Сочи» и «Ростову» в РПЛ, а также не справилось с «Лучом» в кубковой встрече.