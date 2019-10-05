В Ледовом дворце Санкт-Петербурга стартовал хоккейный матч между СКА и челябинским «Трактором». Игра, которая проходит в рамках регулярного чемпионата КХЛ, началась в 17:30 по московскому времени. Бесплатную прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

В предыдущем матче подопечные Алексея Кудашова уступили «Ак Барсу». Игра проходила в Казани и завершилась со счётом 1:2. «Трактор» тоже неудачно провел предыдущую встречу и проиграл минскому «Динамо» со счётом 3:5.

Напомним, в Челябинске СКА проводил свой второй матч в КХЛ. Тогда «Трактор» удалось переиграть в овертайме со счетом 4:3.. До этого «Трактор прервал серию из четырех поражений кряду, обыграв в гостях ярославский «Локомотив» (1:2).