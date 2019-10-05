В Китае завершился турнир Shanghai Trophy, который принес российским фигуристам четыре награды, а нам – пищу для размышлений. Два золота и два серебра – таков результат выступления российских участников. Удовлетворительный ли он? Разбирается Nevasport.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, первое место

Начинаем разбор с Виткории Синициной и Никиты Кацалапова по той причине, что к ним меньше всего вопросов – дуэт вышел на лёд, занял закономерное первое место и не дал особых поводов для обсуждения.

Прокаты не были совсем уж безупречными, но и ошибок Виктория с Никитой не допустили. В протоколах – ни одного судейского минуса, а плюсовые оценки в большинстве своем стремятся к «4» и «5». Синицина и Кацалапов – ещё не мировые лидеры, но с самого начала сезона заявляют о своей готовности бороться с Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, второе место

Представители парного катания Бойкова и Козловский заняли второе место, проиграв китайцам Чэн Пэн и Цзинь Ян. Выступление российской пары не было идеальным, в нём присутствовали ошибки, но ничего критичного не произошло. Пусть Бойкова и Козловский уже не дебютанты, но большим опытом выступлений пока не обзавелись, в то время как китайцы успели побывать даже на Олимпиаде.

В Шанхае Александра и Дмитрий имели возможность выиграть — они находятся примерно на одном уровне с соперниками. Всё решила чистота прокатов – партнерша допустила досадное падение, из-за чего пара осталась без каскада. Мелкие помарки увеличили разницу в баллах, и россияне завершили турнир вторыми. Этот результат – повод поработать над ошибками и подшлифовать программы перед началом серьёзных стартов.

Александр Самарин, второе место

В мужском турнире Россию представлял Александр Самарин, и изначально было понятно, что борьба развернется между ним и итальянцем Маттео Риццо. Должен был сказать своё слово и Боян Цзин, но для него турнир получился неудачным.

В прошлом сезоне Самарин обошел Риццо на чемпионате Европы, затем проиграл ему на Универсиаде, а теперь уступил во второй раз. Повода для паники нет, но вопросы пока остаются. По большому счету, Александр не смог выиграть из-за нового для себя прыжка – четверного флипа, который пока никак не дается ему на соревнованиях. Короткую программу фигурист начал с четверного лутца, который приземлил не очень аккуратно. Цеплять каскад нужно было к флипу, но эта задача пока непосильна для Александра. Таким образом, он проиграл короткую, оставшись без комбинации из двух прыжков. Маттео же не стал изобретать велосипед и прыгнул гораздо более простой, но надежный каскад с тулупом.

А вот в произвольной программе экспериментировали оба: Самарин – всё с тем же флипом, Риццо – с риттбергером. Прыжки не только не получились, но к тому же стали не единственными ошибками. Александр неожиданно упал с тройного лутца, к которому должен был цеплять каскад. До этого он уже сделал аналогичный прыжок, поэтому этот пошел как повтор – таким образом, Самарин остался вообще без элемента.

Риццо тоже удивил, не справившись с тулупом. В борьбе нечистых прокатов победил Самарин, но по сумме баллов итальянец всё же остался первым. Однако итоговое место сейчас не играет большой роли. Гораздо важнее понимание того, над чем стоит работать.

Четверной флип пока создает Самарину не преимущество, а проблемы. Когда прыжок исполняется на таких незначительных стартах, в этом нет ничего страшного. Но Александр, похоже, не собирается отказываться от него и на серьезных турнирах – его упорство, конечно, достойно уважения, но судьи будут ставить свои оценки совсем не за это. Не правильнее ли поступить по принципу Елизаветы Туктамышевой и брать тем, что получается лучше всего, а нестабильные элементы оставить для тренировочного катка?

Евгения Медведева, первое место

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева одержала первую международную победу под руководством Брайана Орсера, но выводы после её выступления, увы, неутешительны.

После короткой программы Медведева шла лидером, показав вполне неплохой прокат. Она прыгнула тройной лутц, каскад из тройных флипа и тулупа и двойной аксель. На тренировках Медведева нарабатывала более дорогую комбинацию из флипа и риттбергера, однако включать её в прокат пока не рискнула. Обещанного усложнения зрители пока не увидели, хотя турниры вроде Шанхая – самые подходящие для проверки своих сил.

Произвольная программа у Евгении не задалась настолько, что за технику судьи поставили всего 49,49, что примерно на 25 баллов меньше обычного. Медведева осталась без двух каскадов, сорвала вращение, ошиблась на акселе, прыгнула лутц с неправильного ребра и потеряла уровни на дорожке. Столь солидный набор недочетов абсолютно перебил впечатление от победы – Евгения и сама призналась, что не может быть довольна таким выступлением.

С каждым днём остается всё меньше и меньше времени до старта Гран-при, а работы, как показал Шанхай, ещё очень много.