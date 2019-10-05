Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал, почему многие игроки петербургского клуба минувшим летом перешли в состав «Сочи».

«Тут всё просто. «Сочи» как новичок РПЛ хочет добиться главной цели — сохранить прописку в Премьер-Лиге. Для этого нужны хорошие игроки. В «Зените», в свою очередь, было много футболистов, которые могут в этом помочь», — сказал Рибалта, слова которого приводит «Матч ТВ».

Специалист отметил, что «Сочи» набрал неплохой темп в нынешнем чемпионате. Также он ответил на вопрос, почему Антон Заболотный выбрал именно «Сочи» — по его мнению, об этом лучше спросить у самого футболиста. Рибалта подчеркнул, что при согласовании сделки клубы общались с Заболотным, поэтому игрок уехал, как только была достигнута договоренность.

Напомним, во время летнего трансферного окна «Зенит» отдал в «Сочи» восемь футболистов — помимо Заболотного, это Миха Мевля, Андрей Мостовой, Дмитрий Полоз, Кристиан Нобоа, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов.