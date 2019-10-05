Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта заявил, что следующие трансферные кампании клуба могут быть не менее громкими, чем этим летом.

«С точки зрения имён будущие кампании могут быть такими же громкими. Почему нет? Но если лимит говорит нам о том, что мы можем иметь 8 иностранцев в составе, то можно только поменять двух или трёх, а мощный задел в этом смысле уже не нужен», — заявил Рибалта, слова которого приводит «Матч ТВ».

Специалист пояснил, что речь идет о точечном усилении, для которого клуб может приобрести качественных игроков. Однако сейчас «Зенит» сконцентрирован на ближайших матчах, а о трансферах стоит говорить зимой, подчеркнул Рибалта.

Напомним, самым громким приобретением «Зенита» минувшим летом стал бразильский полузащитник Малком. Он успел дебютировать за команду, после чего получил серьёзное повреждение и не играет уже почти два месяца. Как говорит сам футболист, его травма носит достаточно деликатный характер.