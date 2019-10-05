В Ледовом дворце Санкт-Петербурга проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Трактором». После первого периода хозяева проигрывают со счётом 1:2.

Армейцы первыми отличились заброшенной шайбой, на 8-й минуте автором гола стал Максим Карпов. Ассистентские очки себе в актив занесли Данила Галенюк и Владимир Ткачев. Однако «Трактору» не потребовалось много времени, чтобы отыграться. Менее чем через минуту счёт стал равным, шайбу в ворота Алексея Мельничука забросил Томаш Гика с передачи Лукаша Седлака. На 12-й минуте Эндрю Кэлаф вывел гостей вперед, в роли его ассистентов выступили Алексей Кручинин и Сергей Терещенко.

В предыдущих матчах и СКА, и «Трактор» проиграли. Армейцы не справились с казанским «Ак Барсом», челябинцы — с минским «Динамо».

Прямая трансляция встречи доступна по ссылке.