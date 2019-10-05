Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление на Japan Open, где исполнила четыре четверных прыжка и стала лучшей в произвольной программе.

Спортсменка призналась, что на тренировке перед прокатом у неё получились не все прыжки, поэтому она очень довольна своим результатом. «Рада, что сделала сальхов после долгого перерыва, когда я его не прыгала», — сказала Трусова, слова которой приводит Sports.ru со ссылкой на YouTube-канал Super73.

Фигуристка отметила, что была рада помочь команде. «Так как я новичок во взрослом фигурном катании, моя цель – только кататься чисто и стараться улучшать себя. А какие уже будут места, посмотрим», — заявила Трусова.

Напомним, выступление Трусовой и Алины Загитовой принесло команде Европы победу на Japan Open.