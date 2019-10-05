Российский фигурист Пётр Гуменник занял второе место на заключительном этапе юниорской серии Гран-при в Энье (Италия).

Гуменник стал вторым как в короткой, так и в произвольной программах. Во второй соревновательный день он включил в свой прокат два четверных прыжка, но оба были исполнены с ошибками. Спортсмен допустил помарку на четверном лутце и упал с сальхова. Кроме того, Гуменник исполнил сложный каскад из тройных лутца и риттбергера, но он тоже получился неидеальным. По сумме двух выступлений Пётр набрал 232,39 балла.

Победителем соревнований стал итальянец Даниэль Грассль, набравший 241,53 балла. В произвольной программе он исполнил четверные лутц и риттбергер, второй прыжок был заминусован судьями. Замкнул тройку призеров украинец Иван Шмуратко.

Россиянин Илья Яблоков остановился в шаге от пьедестала и стал четвертым.