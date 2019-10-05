Бывшая финская фигуристка Киира Корпи рассказала о своем отношении к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

«Она – просто супер! Ей бы только чуть больше свободы в сердце и расслабленности, например, как было у Каролины (Костнер — прим.)«, — сказала Корпи, слова которой приводит «Матч ТВ». Экс-спортсменка пояснила, что Загитовой не хватает понимания, что болельщики поддержат её при любом прокате. По мнению Корпи, так сложилось из-за высокой конкуренции в тренировочной среде Загитовой.

Напомним, Загитова тренируется в одной группе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой, чемпионкой России Анной Щербаковой и победительницей финала юниорской серии Гран-при Алёной Косторной. Все три спортсменки в этом сезоне дебютируют на взрослом уровне.

Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы и мира, а также обладательницей золотой медали финала Гран-при.