В Ледовом дворце Санкт-Петербурга продолжается матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Трактором». После завершения второго периода армейцы по-прежнему проигрывают со счётом 1:2.

Игровой отрезок прошел без заброшенных шайб, все три результативных броска были совершены в первой двадцатиминутке.

Армейцы первыми отличились заброшенной шайбой, на 8-й минуте автором гола стал нападающий Максим Карпов. Ассистентские очки себе в актив занесли защитник Данила Галенюк и форвард Владимир Ткачев.

«Трактору» не потребовалось много времени, чтобы отыграться. Менее чем через минуту счёт стал равным, шайбу в ворота Алексея Мельничука забросил нападающий Томаш Гика с передачи Лукаша Седлака. На 12-й минуте Эндрю Кэлаф вывел гостей вперед, в роли его ассистентов выступили Алексей Кручинин и Сергей Терещенко.