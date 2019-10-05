Казанский «Рубин» на своём поле одержал победу над «Тамбовом» в матче двенадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила сегодня, 5 октября, и завершилась со счётом 2:1.

Оба гола хозяева забили в первом тайме. На 27-й минуте отличился полузащитник Игорь Коновалов, спустя пят минут преимущество удвоил Зарико Давиташвили, получивший передачу от Вячеслава Подберезкина.

Команды ушли на перерыв при счете 2:0, но во втором игровом отрезке «Тамбову» удалось отыграть один мяч. Автором забитого гола стал Георгий Мелкадзе, поразивший ворота Юрия Дюпина на 57-й минуте.

Для «Рубина» эта победа стала первой в шести матчах, до этого казанцы потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью. На данный момент команда имеет 14 очков и идет на 10-м месте турнирной таблицы, «Тамбов» с 8 баллами располагается на последней строчке.