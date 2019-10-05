После завершения произвольной программы юношей на заключительном этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию определился состав участников финала.

Согласно регламенту ISU, в финал Гран-при выходят шесть спортсменов, показавших лучшие результаты. Так, с первого места в решающую стадию отобрался россиянин Андрей Мозалёв, выигравший два этапа — в Риге и Загребе. Он стал единственным спортсменом с двумя победами.

Со второго и третьего места в финал вышли японец Юма Кагияма и россиянин Пётр Гуменник: они выиграли по одному этапу и взяли по одной серебряной медали.

Следующим участником финала будет итальянец Даниэль Грассль, ставший третьим в Хорватии и победивший на домашнем этапе в Италии. Затем идёт россиянин Даниил Самсонов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе. Самсонов победил в Польше и стал третьим в Латвии.

Последний, шестой финалист — японец Шун Сато, в активе которого победа на американском этапе и бронза в Хорватии.