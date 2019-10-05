Бывший российский фигурист Константин Меньшов поделился мнением по поводу выступления россиянки Александры Трусовой на Japan Open. Спортсменка исполнила четыре четверных прыжка в произвольной программе и заняла первое место.

Меньшов заявил, что Трусова сделала заявку на лидерство в сезоне. При этом экс-фигурист отметил, что четверные прыжки отнимают очень много сил.

«Может быть, Саша и ее тренеры не станут вставлять четыре четверных по ходу сезона. Зачем так рисковать? Чтобы побеждать, Трусовой хватит и двух, и уж точно трех таких прыжков», — сказал Меньшов, слова которого приводит «Р-Спорт». Он подчеркнул, что фигуристке нет смысла рисковать.

Напомним, в этом сезоне Трусова дебютирует на взрослом уровне. Она уже одержала победу на Мемориале Ондрея Непелы, а сегодня стала лучшей на Japan Open.