В Ледовом дворце Санкт-Петербурге завершился хоккейный матч между СКА и челябинским «Трактором». Игра проходила в рамках регулярного чемпионата КХЛ и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Все три шайбы были заброшены в первом периоде. Первыми отличились хозяева, на 8-й минуте автором гола стал нападающий Максим Карпов. Ассистентские очки себе в актив занесли защитник Данила Галенюк и форвард Владимир Ткачев.

Однако «Трактору» не потребовалось много времени, чтобы отыграться. Менее чем через минуту счёт стал равным, шайбу в ворота Алексея Мельничука забросил нападающий Томаш Гика с передачи Лукаша Седлака. На 12-й минуте Эндрю Кэлаф вывел гостей вперед, в роли его ассистентов выступили Алексей Кручинин и Сергей Терещенко.

Во втором и третьем периоде ни одной из команд не удалось изменить счёт.