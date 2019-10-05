Во время чемпионата штата Керала (Индия) по лёгкой атлетике для спортсменов не старше 18 лет произошёл несчастный случай.

Как сообщает Times of India, метательница молота попала снарядом в голову одного из волонтеров. Источник утверждает, что инцидент произошел из-за халатности организаторов: главный судья разрешил метательницам начинать соревнования, несмотря на то, что к этому моменту еще не закончились состязании в метании копья у мужчин.

17-летний волонтер вышел на поле, чтобы замерить результат спортсмена, и не заметил, что метательница молота в этот момент начала свою попытку. Другие волонтеры пытались предупредить юношу, но тот не успел отойти.

Молот, весящий 3 кг, попал молодому человеку в область виска. Юноша был оперативно доставлен в больницу, но затем его потребовалось перевезти в другое медицинское учреждение. На данный момент он находится в критическом состоянии.