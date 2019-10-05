Бывший российский фигурист, призёр чемпионата Европы-2014 Константин Меньшов оценил состояние олимпийской чемпионки Алины Загитовой на старте сезона.

Меньшов заявил, что Загитова выглядит очень достойно — не смотря на то, что фигуристка выросла, ей удалось не растерять свои прыжки. «Она молодец, что остается конкурентоспособной, несмотря на свои титулы, и теперь все будет решаться на соревнованиях», – сказал Меньшов, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, сегодня, 5 октября, Загитова выступила на Japan Open, где чисто исполнила произвольную программу и помогла команде Европы одержать победу.

Фигуристка является олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы и мира, а также победительницей финала Гран-при. В этом сезоне ей предстоит выступить на двух этапах серии — во Франции и Японии.