Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад рассказал, когда определится со своим спортивным будущим. По словам биатлониста, он точно не будет выступать после 2022 года.

«Мне будет 33 года, к тому времени я уже испытаю все, что только можно на трассе, а вокруг будет еще столько неисследованного», — заявил Фуркад, слова которого приводит RMC Sport. Спортсмен объяснил, что ему хочется открыть для себя новые сферы жизни, а также иметь возможность проводить больше времени с семьей и детьми.

«В конце этого сезона – в апреле 2020 года – я сделаю выбор: или нацеливаюсь на Олимпиаду в Пекине, или заканчиваю карьеру», — сказал Фуркад. Он отметил, что во время тренировок его не посещают подобные мысли.

Напомним, в активе Фуркада победы на Олимпиадах в Сочи и Пхенчхане, а также одиннадцать золотых медалей чемпионатов мира разных лет.