Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев прокомментировал выступление россиянок Алины Загитовой и Александры Трусовой на турнире Japan Open. Трусова стала лучшей в произвольной программе, исполнив четыре четверных прыжка, Загитова показала второй результат.

Дмитриев отметил, что Трусова демонстрирует выдающуюся техническую сложность своих программ. «У Загитовой, по сути, прежний технический набор, но она держит свой уровень олимпийской чемпионки и чемпионки мира», — добавил специалист, слова которого приводит РИА Новости.

Дмитриев подчеркнул, что нынешний сезон будет непредсказуемым, так как уже на старте фигуристки показывают такой уровень.

Напомним, для Загитовой этот старт стал первым в сезоне, она впервые показала свою произвольную программу в образе Клеопатры. Трусова ранее уже выиграла Мемориал Ондрея Непелы.