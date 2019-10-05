Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал интерес «Манчестер Юнайтед» к нападающему самарской команды Александру Соболеву.

«Я думаю, что этого пацана надо оставить в покое. Всё, что о нём пишут, не идёт на пользу ни ему, ни нам. Думаю, что он сам понимает, что его работа — забивать или отдавать голевые передачи», — заявил Божович, слова которого приводит «Матч ТВ».

В настоящий момент «Крылья Советов» играют с «Сочи», Соболев отметился двумя забитыми голами и обогнал Эльдора Шомуродова в гонке бомбардиров чемпионата России. В активе Соболева десять мячей, у Шомуродова — девять.

Напомним, сам Соболев говорил, что хотел бы попробовать свои силы в английском чемпионате. Также форвард заявил, что не стал бы переходить в «Зенит» или ЦСКА, если бы получил соответствующее предложение.