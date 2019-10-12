Много тенниса, фигурного катания, а также спортивной гимнастики было в субботу, 12 октября. Все главные новости дня из мира спорта — в традиционном дайджесте от Nevasport.

Медведев вышел в финал «Мастерса» в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев обыграл в полуфинальном матче соревнований категории «Мастерс» в китайском Шанхае представителя Греции Стефаноса Циципаса. Встреча завершилась со счетом 7:6, 7:5, первый сет Медведев выиграл на тай-брейке со счетом 7:5. Соперником Медведева по финалу станет немецкий теннисист Александр Зверев.

Шома Уно победил на Finlandia Trophy, Воронов — 6-й, Лазукин — 7-й

Японский фигурист Шома Уно выиграл соревнования среди мужчин на турнире серии ISU Challenger — Finlandia Trophy в Эспоо. Второе место также занял представитель Японии Сота Ямамото, третье — канадец Роман Садовский. Россиянин Сергей Воронов стал лишь шестым, Андрей Лазукин — седьмым.

Мишина и Галлямов победили на Finlandia Trophy, Ефимова/Коровин — вторые

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями турнира серии ISU Challenger — Finlandia Trophy в городе Эспоо. Спортсмены стали лучшими в соревнованиях спортивных пар. За два выступления Мишина и Галлямов набрали 210,18, они стали лучшими как в короткой, так и в произвольной программе. На втором месте по итогам турнира расположилась еще одна российская пара — Алиса Ефимова и Александр Коровин. Они набрали за два проката 194,28 балла.

Александрова проиграла Остапенко и не вышла в финал турнира в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в полуфинале турнира WTA в австрийском Линце. Встреча прошла на центральном корте «ТиппсАрены» и продлилась почти два с половиной часа. Счет по сетам 1:6, 7:6, 7:5. В финале турнира WTA в Линце Елена Остапенко встретится с представительницей США Кори Гауфф.

Российские гимнасты остались без медалей в отдельных видах на ЧМ

Российские гимнасты остались без медалей в первый день соревнований в отдельных видах на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте. Ангелина Мельникова стала четвертой в упражнениях на брусьях, Дарья Спиридонова — шестой. Денис Аблязин стал шестым в упражнениях на кольцах, Лилия Ахаимова — в опорном прыжке. Никита Нагорный и Артур Далалоян представляли Россию в вольных упражнениях и оба не смогли попасть на пьедестал, заняв шестое и четвертое место соответственно. На коне выступал российский гимнаст Давид Белявский, он занял восьмое место.

Гимнастка Чусовитина поедет на восьмую Олимпиаду в 45 лет

Гимнастка Оксана Чусовитина, которая сейчас выступает за Узбекистан, сообщила о том, что примет участие в Олимпийских играх в Токио 2020 года, которые станут для нее восьмыми по счету. В следующем году Оксане Чусовитиной исполнится 45 лет. Чусовитина является олимпийской чемпионкой 1992 года в командных соревнованиях, тогда она выступала за Объединенную команду.

Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Тяньцзине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в полуфинале турнира категории International в китайском Тяньцзине уступила британке Хитер Уотсон. Встреча завершилась в двух партиях со счетом 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В решающем матче турнира теннисистка из Великобритании сыграет со спортсменкой из Швеции Ребеккой Петерсон. В полуфинале шведка выиграла у теннисистке из Туниса Онс Жабер — 0:6, 6:4, 7:5.