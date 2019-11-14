Жена Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская, объявила денежное вознаграждение за поимку злоумышленников, которые угрожали их сыну Александру.

«Жду часа расплаты! 1,5 миллиона рублей тем, кто сдаст эту шайку-лейку! Связь через наших адвокатов. Деньги завтра им передам в сейф. Анонимность гарантирую!» — написала Рудковская в своем телеграм-канале.

Ранее неизвестная женщина с аккаунта с оскорбительным юзернеймом написала под фотографией в «Инстаграме» Александра Плющенко резкие заявления в адрес его матери и самого ребенка. Сегодня стало известно, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко подали заявление в полицию в целью найти автора оскорбительных и угрожающих комментариев.

Скриншот с комментарием Яна Рудковская разместила у себя в телеграм-канале «Голубь мира». «Ты хотела отомстить мне полицией? У меня муж мент, живу в Сочи, избрана стать святой», — написали под фотографией Александра и Евгения Плющенко. Сам комментарий сейчас удален, по факту заявления полиция проводит проверку.