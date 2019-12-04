В шведском Эстерсунде завершилась мужская индивидуальная гонка, которая проходила в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. Победу одержал француз Мартен Фуркад, опередивший ближайшего преследователя на 12,7 секунды.

Фуркад чисто отстрелялся на трех огневых рубежах, но допустил один промах на последней «стойке». Однако это не помешало французу финишировать первым и одержать победу впервые с декабря 2018 года. На второй строчке расположился его соотечественник Симон Дестье, также допустивший один промах. Замкнул тройку лидеров еще один француз Кентен Фийон-Майе, трижды промазавший на стрельбе.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, финишировавший восьмым с одним промахом на «лежке». Александр Логинов стал девятым, Евгений Гараничев — одиннадцатым. На десятой строчке расположился норвежец Йоханнес Бё.