В Санкт-Петербурге завершился первый период хоккейного матча между СКА и «Ак Барсом». Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ, они ушли на перерыв без заброшенных шайб — 0:0.

Игра проходит на домашней арене армейцев в «Ледовом дворце», посмотреть бесплатную прямую трансляцию можно по ссылке.

Место в воротах СКА занимает голкипер Александр Самонов, который ранее помог команде одержать долгожданную победу над московским ЦСКА. Победная серия петербуржцев достигла девяти встреч. «Ак Барс», который является лидером Восточной конференции, также не намерен отдавать очки в сегодняшней встрече. В предыдущем матче казанцы обыграли московское «Динамо», но до этого потерпели неожиданное домашнее поражение от «Сочи».