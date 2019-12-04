Мужская «индивидуалка» на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде вернула интригу: лидер прошлого сезона Йоханнес Бё оказался не у дел, зато на вершину вернулся Мартен Фуркад, который не стоял на верхней ступени пьедестала без малого год.

Трасса в Эстерсунде — еще один соперник

То, что гонка получится непростой для каждого из участников, было ясно еще до старта: трасса в Эстерсунде очень сложная, так как круг начинается с подъема, а стрельбище находится на горе, продуваемой ветром со всех сторон. Одному спортсмену может повезти — он окажется на рубеже во время затишья, в то время как другой может попасть в порыв.

К тому же, погодные условия сегодня тоже не благоволили спортсменам, особенно тем, кто обладает более внушительными габаритами: трасса разбилась и превратилась в кашу, передвигаться по которой оказалось крайне непросто. Некоторые понадеялись на обещанное похолодание к концу гонки и заявились во вторую стартовую группу, но и это не спасло — снежное месиво уже не подмерзло до нормальных кондиций.

Фуркад вернулся после года неудач

Тем не менее, погода помешала не всем. Мартен Фуркад сегодня оказался недосягаем для соперников, хотя на первом рубеже казалось, что он никуда не торопится: француз отстрелял неспешно, но точно, предпочитая не рисковать. Со стрельбища он ушел, уступая Йоханнесу Бё больше 6 секунд. Норвежец начал за здравие и мчался к очередной победе, но затем что-то пошло не так.

На «стойке» Йоханнес допустил досадный промах и остался позади не только Фуркада, но и еще шестерых спортсменов — в том числе и Александра Логинова. Дальше норвежец начал уступать еще и ходом: довольно быстро стало понятно, что на медали он сможет претендовать только в том случае, если остальные начнут мазать.

Логинов провел первую стрельбу без ошибок, но ушел с отставанием почти в 22 секунды. На стойке он также был безупречен, но в тройку лидеров пока не попал. Однако опасений это не вызывало: впереди было еще два рубежа, а в «индивидуалке», как известно, стрельба решает гораздо больше, чем скорость на дистанции.

Третий рубеж приблизил Логинова к пьедесталу: россиянин снова отстрелялся чисто и быстро и оставил впереди лишь разогнавшегося Фуркада. Всё испортила последняя стрельба: Александр не справился, начал ошибаться и в итоге с двумя промахами ушел лишь девятым, проиграв 2 минуты 17 секунд.

Фуркад, стоит отметить, тоже не смог сохранить ноль в графе прмахов, один раз промазав на второй «стойке». Но штрафная минута не лишила его победы: даже с ошибкой он привез Симону Дестье почти 13 секунд.

Елисеев — снова лучший из россиян

Йоханнес Бё на четвертом рубеже ошибся ещё раз и окончательно лишил себя шансов на призы. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который промазал один раз, но опередил Логинова всего на секунду. Однако ходом россияне сегодня были хуже многих соперников: все, кто оказался выше в итоговом протоколе, также допускали ошибки на стрельбище, но бежали куда быстрее.

Евгений Гараничев бойко прошел первый рубеж, отстрелявшись и быстро, и чисто, однако уже на «стойке» промазал одним выстрелом. Со второй «лёжкой» Евгений справился, но четвертая стрельба снова ознаменовалась одной ошибкой. В итоге Гараничев занял одиннадцатое место — это значительно лучше, чем в спринте, но пока далековато от успеха.

Пока все наблюдали за ошибками норвежцев и россиян, в борьбу неожиданно включились французы. Очевидно, что сервис-бригада команды отлично угадала с лыжами и попала в мазь: вслед за Фуркадом на финише оказались Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе и Эмильен Жаклин. Пятое и шестое место разыграли швейцарец Беньямин Вегер и норвежец Тарьей Бё, показавшие почти идентичные секунды. Седьмая строчка досталась еще одному французу — Флорану Клоду.

В топ-15 оказались четверо россиян — Елисеев, Логинов, Гараничев и Антон Бабиков, остальные выступили куда менее успешно. 14-е место Бабикова тоже нельзя занести спортсмену в актив: он был точен на всех рубежах, но прошел дистанцию буквально пешком, проиграв ногами больше 3,5 минут. Малышко, Латыпов и Поршнев не справились со стрельбой — у них четыре, пять и семь промахов соответственно. К концу дистанции, когда приходилось бежать уже не по трассе, а снежной каше, ноги буквально перестали держать Малышко: он начал спотыкаться, а потом и вовсе упал.

Следующая мужская гонка состоится 7 декабря, спортсмены выйдут на старт эстафеты. Чтобы претендовать на высокие места, российской команде надо будет не только стрелять чисто, но и решить проблемы со скоростью.